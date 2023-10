Débora Monteiro faz parte do grupo de figuras públicas que já iniciaram as celebrações do Dia das Bruxas. Na sua página de Instagram, a atriz partilhou uma imagem das filhas, as gémeas Alba e Júlia, disfarçadas.

"Assustadoramente amorosas", escreveu na legenda da publicação.

As meninas, de três anos, mascaram-se de Wednesday, personagem interpretada por Jenna Ortega na série da Netflix.

Vale notar que as filhas da apresentadora são fruto do seu relacionamento com Miguel Mouzinho, de quem está noiva.

Leia Também: Mafalda Sampaio mostra disfarces de Halloween dos filhos