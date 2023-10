Começam as celebrações do Halloween, ou como se diz por cá, do Dia das Bruxas. Mafalda Sampaio não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram os disfarces que este no escolheu para os filhos.

Ora, se Madalena, de cinco anos, aparece mascarada de fada, já o pequeno Francisco, de um, 'derreteu' corações no papel de abóbora.

Os elogios por parte dos admiradores não tardaram em aparecer na caixa de comentários. "Perfeitinhoooos", comentou Soraia Aleluia.

