Foi no final de agosto que Mafalda Sampaio anunciou o nascimento do terceiro filho, o bebé Tomás, fruto da relação com Guilherme Machado.

Na sua página de Instagram, a influencer tem feito algumas partilhas sobre esta nova fase, tendo recorrido novamente à rede social esta quarta-feira, dia 23 de outubro, para fazer um desabafo e falar sobre estes últimos dias.

"Resumo dos últimos dias: Muito pouco trabalho, muito tempo em família. Amava poder viver uma licença de maternidade de 6 meses, não ter de me preocupar com nada e só viver esse momento. Não sendo possível, vamos fazendo um pouco de cada", disse junto de várias fotografias onde mostra ainda os filhos mais velhos, Madalena e Francisco.

