"Setembro foi um mês cheio de coisas boas": foi com estas palavras que Mafalda Sampaio começou por falar do mês que passou, marcado por momentos de amor em família, destacando-se o filho mais novo, o bebé Tomás.

"O primeiro mês do meu filho Tomás, tem sido muito isto: colo, biberons, fraldas e pouco mais. Dito assim parece fácil, mas na prática o que é bom nunca é muito fácil e é nos pequenos momentos que conseguimos ver… tudo vale a pena!", reflete a influenciadora digital.

Mafalda Sampaio, recorde-se, é mãe de Madalena, com seis anos, e de Francisco, de dois, frutos do relacionamento com Guilherme Machado.