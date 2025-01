Mafalda Castro fez um balanço dos seus dias de janeiro.

A apresentadora da TVI partilhou uma galeria de imagens do mês que está quase no fim, onde refere alguns dos melhores momentos.

Numa das fotos, Mafalda está orgulhosa de ter recebido o prémio da Escolha do Consumidor. Mais à frente, a influencer partilha uma imagem do primeiro dia de regresso ao trabalho, já que esteve de licença de maternidade. A última foto da galeria é dedicada a Manel, filho de Mafalda com Rui Simões.