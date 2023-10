Leonor Seixas vive uma fase completamente nova, tendo abraçado este ano a maternidade. A atriz viu nascer a primeira filha, Júlia, em março. A menina é fruto da relação que mantém com o jogador profissional de padel Miguel Oliveira.

Em conversa com os jornalistas no evento 'A Casa Natal Auchan', onde o Fama ao Minuto esteve presente, em Lisboa, Leonor Seixas revelou que regressou ao trabalho, estando a gravar uma novela para a TV. No entanto, não partilhou mais pormenores sobre o projeto que chega depois de ter sido 'obrigada' a recusar o convite para duas peças de teatro.

"O teatro é à noite e é muito mais difícil de gerir com a bebé. A novela está a ser perfeito porque dá para gravar, tem uns horários que consigo conciliar com a bebé", explicou, partilhando ainda que está a ser um processo "fácil" este regresso ao trabalho.

Olhei para trás e ela não estava, fiquei [do género] 'não quero isto para mim'. Mas, depois, não. É bom nós também termos tempo só para nós

"Achei que ia ser muito difícil, tenho um lado meu que me apetecia outro que não, mas sempre fui muito defensora de que é muito importante nós não deixarmos de ser nós próprias", realçou.

Leonor Seixas tem contado com a ajuda da mãe para tomar conta da filha, o que a deixa mais descansada. "Sei que ela fica bem. Se ficasse numa creche não sei se conseguia", admitiu, não deixando também de confessar que é uma mãe que está sempre à espera de uma foto da bebé durante o dia.

"Tento ser relaxada e não digo nada a ninguém, mas sou essa mãe", confidenciou, recordando depois a primeira vez que entrou no carro sem a filha.

"Olhei para trás e ela não estava, fiquei [do género] 'não quero isto para mim'. Mas, depois, não. É bom nós também termos tempo só para nós. Sei que ela está bem. Como ela é tranquila, sei que fica divertida, a comer, a dormir a brincar e depois eu chego", relatou.

Há aquela coisa da 'menina do papá', mas acho que ele é que está a ser o menino da bebé porque está super babado. Muito querido

Ainda em conversa com os jornalistas, falou do companheiro Miguel Oliveira e afirmou que "está a ser espetacular", sendo o jogador um "pai muito babado".

"Há aquela coisa da 'menina do papá', mas acho que ele é que está a ser o menino da bebé porque está super babado. Muito querido", contou, explicando de seguida que Miguel Oliveira está neste momento num torneio no México. "Já começaram as viagens, mas tem corrido tudo lindamente", acrescentou.

Questionada sobre se é difícil a gestão destas viagens de trabalho do companheiro, Leonor Seixas partilhou: "Não, eu adoro. É ótimo para quebrar a rotina, para termos saudades. Acho que é maravilhoso, não me importo nada".

Recentemente, conta, estiveram quase um mês nos Estados Unidos da América com a filha. Uma experiência que, apesar de "cansativa" pela longa viagem, correu "bem".

"Estamos a falar de um voo de 24 horas, não é fácil, é muito cansativo, mas foi espetacular. Ela também ainda é muito bebé, portanto, acho que esta fase é mais fácil", concluiu.

