Sofia Vergara voltou a colocar à venda a mansão que tem em Beverly Hills, mas desta vez com um preço inferior.

De acordo com o TMZ, a propriedade foi colocada à venda em 2022 por 19,6 milhões de dólares, depois foi retirada do mercado e agora voltou no valor de 13.950.000 dólares.

O preço reduziu 5,47 milhões, o que poderá significar a grande vontade de a atriz ver-se livre da propriedade, uma vez que esta é a casa que dividia com o ex-marido, Joe Manganiello.

Trata-se de uma mansão com muita privacidade, sete quartos, ginásio, piscina, spa e até cinema.

