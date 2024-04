Após ter-se separado no verão do ano passado de Joe Manganiello, Sofía Vergara parece ter o coração novamente ocupado, tal como demonstram as fotos captadas há poucos dias em Los Angeles e partilhadas pela imprensa.

A atriz, de 51 anos, desfrutou de uma noite a dois com o cirurgião Justin Saliman, com quem já tinha sido vista em ocasiões anteriores. Os dois entraram juntos e sorridentes num restaurante italiano da cidade, tendo sido vistos lado a lado novamente à saída.

De recordar que a primeira vez que foram fotografados juntos foi em outubro do ano passado, também nas ruas de Los Angeles.

Apesar de Sofia ainda não ter confirmado este novo amor, fontes próximas da atriz garantiram à imprensa norte-americana que ela está entusiasmada e feliz com o novo companheiro.

