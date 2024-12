Sofia Vergara foi vista na cidade de Nova Iorque na quinta-feira, tendo-se destacado com um elegante casaco branco, calças de ganga largas e uma blusa preta decotada. Veja as imagens aqui.

A estrela de 'Modern Family', de 52 anos, mostrou-se de sorriso no rosto após as notícias de que está novamente solteira.

Tudo indica que Soia Vergara separou-se do cirurgião Justin Saliman depois de terem namorado durante um ano, como conta o Daily Mail.

No passado mês de outubro, aliás, a atriz conversou com a Us Weekly e disse que estava "meio solteira".

