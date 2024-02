Pouco depois de o ex-companheiro, Joe Manganiello, ter tornado oficial a sua relação com Caitlin O'Connor numa publicação que fez no Instagram, Sofía Vergara foi vista a sair com o médico Justin Saliman.

Tudo indica que a atriz reencontrou o amor ao lado de Justin Saliman e voltaram a ficar no centro das atenções após as novas fotografias.

De acordo com o Page Six, Sofía e Justin desfrutaram de um encontro noturno e jantaram em Beverly Hills, na Califórnia.

Recorde-se que os rumores do romance de Sofía Vergara com Justin Saliman surgiram pela primeira vez em outubro do ano passado.

