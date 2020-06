A gala do 'Big Brother', do passado domingo, 28 de junho, ficou marcada por vários momentos e muitas emoções. Um deles foi quando a concorrente Teresa, mãe de Tierry, recordou o passado, revelando que "quando tinha 10 dez, um homem tentou matá-la".

De seguida, lembrou ainda o casamento, aos 18 anos, e o nascimentos dos filhos, Sandro e Tierry. Seguiu-se a chegada da neta, fruto da relação terminada de Tierry com Sofia Sousa.

Mas não ficou por aqui e aproveitou ainda o momento para pedir desculpa à mãe da neta por ter dito que a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' era "psicopata".

"Aproveitou a oportunidade para pedir desculpa à Sofia e dizer-lhe que gosto muito dela. Se eu pudesse voltar a trás não faria o que fiz", disse Teresa.

Palavras que Sofia Sousa fez questão de destacar na sua página de Instagram. "Teresa... Já chorámos e rimos a falar sobre tudo isto... Ao longo destes anos, sempre senti a minha filha amada, como se de uma filha sua se tratasse. A nossa menina é tão feliz, tem uma família unida... mesmo separada, o que para mim foi, é e será sempre o mais importante. A Daffy nunca sentiu por um segundo, que algum dia houve problemas, fossem eles qual fossem... NUNCA... porque nós soubemos sempre ver o que realmente era essencial... o bem estar da nossa princesa", começou por escrever a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', não esquecendo as críticas que tem recebido nestes últimos dias por apoiar a avó da neta no 'Big Brother'.

"Eu não estou deste lado, porque como muita gente diz e fala... quero aparecer, quero isto ou aquilo... pouco me importa o que as pessoas pensam na realidade... e sim, nisso nós somos muito parecidas. Estou aqui, e estarei sempre por todo o carinho que a minha filha sempre recebeu dentro da sua casa, seja do pai... dos avós, bisavós... tios, todos! Sou uma mãe galinha como sabe... e não tremi nem uma única vez, sempre que a minha filha ficava consigo... porque ao colocá-la nos seus braços, era como se dos meus braços se tratassem", acrescentou.

De seguida, recordou o momento em que Teresa abordo a vontade de participar no reality show da TVI e as razões de tal decisão. "Quando falámos sobre a possibilidade de entrar no Big Brother... disse-me que, uma das razões de entrar seria pedir-me desculpa em direto... A minha resposta, sempre foi que NÃO, não era preciso... dentro do meu coração estava perdoada há muito, não existe qualquer mágoa dentro de mim... apesar de me ter magoado sim, naquela altura, pela nossa relação até ao momento, cumplicidade e respeito. É certo que não esperava, mas eu sou como a Teresa, uma mãe leoa, que protege as suas 'crias' com unhas e dentes... e como mãe entendi. A sua resposta, foi: 'tu não queres mas eu tenho necessidade de o fazer, porque sei que te magoei injustamente'. Eu sei que era importante para si. Sei que muitos não entenderão nunca, mas não os julgo, cada qual sabe o que quer carregar no seu coração. Felizmente os nossos corações estão em paz e tranquilos", partilhou.

Um texto que acabou também com um agradecimento: "Por tudo isso... OBRIGADA! Obrigada por ter sido uma sogra maravilhosa, e hoje não é sogra, mas avó... família! Tenho um carinho muito especial por toda a família e estarei aqui a apoiá-la, ao Jorge e a todos, independentemente do que as mentes mais pequenas pensem".

