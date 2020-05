Sofia Richie e Scott Disick decidiram colocar um ponto final na relação, como já tinha sido revelado. No entanto, agora a questão que se impõe é: como ficará a amizade com Kylie Jenner?

“A Sofia e a Kylie ainda são amigas e a amizade delas não foi afetada pela separação de Scott”, disse uma fonte à Us Weekly. "Elas mantêm uma relação super próxima há algum tempo, e a Sofia não fez nada de errado para que essa amizade ficasse comprometida", acrescentou.

As jovens figuras públicas sempre estiveram muito próximas e são quase da mesma idade, o que levou a que "se unissem cada vez mais", como já tinha destacado uma fonte em conversa com a revista no ano passado.

Recorde-se que Sofia Richie, de 21 anos, namorava com o antigo companheiro de Kourtney Kardashian, irmã de Kylie Jenner, de 22 anos.

