"Casem-se com o vosso melhor amigo", foi desta forma que Sofia Richie deu início a uma partilha sobre o seu casamento com Elliot Grainge.

A jovem modelo revelou na rede social Instagram novas imagens do grande dia, destacando o vestido de noiva Chanel que a fez sentir-se uma princesa.

"Quero agradecer à Virginie, Olivia e a toda a minha família Chanel por ajudar a tornar o meu vestido de noiva tão especial. Eu senti-me uma princesa e serei eternamente grata pela experiência", declarou.

Contando com a festa pré-casamento, a jovem modelo usou três vestidos com assinatura Chanel nas cerimónias que fizeram parte do casamento.

Leia Também: Nicole Richie partilha carinhoso retrato no dia do casamento da irmã

Leia Também: Sofia Richie já casou. O vestido da noiva e a cerimónia cheia de estrelas