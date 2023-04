Para a família Richie este fim de semana foi muito especial. Sofia, uma das filhas de Lionel Richie, casou-se com Elliot Grainge no sábado, dia 22 de abril, em França.

Uma ocasião especial que levou a irmã de Sofia, Nicole Richie, a partilhar um ternurento retrato nas redes sociais.

A estrela de 'Simple Life', de 41 anos, surpreendeu os milhões de seguidores da sua página de Instagram com uma foto em que aparece a olhar carinhosamente para Sofia, a irmã mais nova, que segura o ramo. "Amo-te mais do que tudo", escreveu na legenda.

De referir que Sofia aparece com o vestido principal do casamento. A modelo, de 24 anos, contando com a festa pré-casamento, usou três vestidos da Chanel.

De recordar que além de Sofia e Nicole, Lionel Richie é ainda pai de Miles, de 28 anos.

