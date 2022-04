Sofia Richie está noiva de Elliot Grainge! A novidade foi partilhada pela própria esta quarta-feira, dia 20, nas redes sociais.

Um ano depois de ter assumido o namoro publicamente, a filha de Lionel Richie foi surpreendida com um romântico pedido de casamento. "Para sempre não é tempo suficiente", escreveu no Instagram, na legenda de duas fotografias do casal.

Sofia Richie e Elliot Grainge assumiram o namoro um ano depois da modelo ter terminado o romance de três anos com Scott Disick.

