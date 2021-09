Sofia Ribeiro voltou a dar espaço aos fãs para lhe colocarem algumas questões nas stories da sua página de Instagram, e entre as perguntas houve um internauta que quis saber: "Qual a pior coisa de ser artista?"

"A pior é também a melhor. A exposição pública. Se por um lado com ela, no meu caso, vem o carinho e reconhecimento do público para quem trabalho, e com ele o poder de ter visibilidade e uma voz mais activa em determinados temas que defendo, promovo e me associo. Por outro, também me coloca no lugar frágil e controverso de onde começa ou termina a minha liberdade de ser só a Sofia cá de casa, igual a tantas outras", começou por explicar.

"E isto não é uma queixa. De todo. É o que é. É a vida que escolhi para mim e até à data estou feliz com ela e tento gerir o melhor que sei e consigo", acrescentou.

Publicação de Sofia Ribeiro© Instagram

Mais à frente, destacou ainda sobre a sua profissão: "Eu trabalho no meio, não me sinto do meio. São coisas diferentes. Durante muito tempo não percebi isso e faz toda a diferença na importância que passei a dar às coisas que não gosto ou que gosto".

Publicação de Sofia Ribeiro© Instagram

A atriz falou ainda das suas rotinas. "Não estando [a trabalhar], num dia tranquilo, permito-me levantar um pouco mais tarde. Quando não me baldo - que ultimamente é mais o caso - medito, alongo, faço um bocadinho de yoga, tomo a minha água com limão e curcuma, bebo um chá e vou treinar. Volto do treino e pequeno-almoço/almoço reforçado. Depois vejo emails e tudo o que há por fazer de outros projetos paralelos, coisas de casa, logística e afins. Tento jantar o mais cedo possível. Vejo uma série ou filme, leio um pouco e cama", partilhou.

Publicação de Sofia Ribeiro© Instagram

Leia Também: Sofia Ribeiro confirma que tem novo namorado. "Não estou solteira"