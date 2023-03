A atriz assinalou no Instagram o Dia do Pai com muita saudade.

Sofia Ribeiro foi uma das muitas caras conhecidas que recorreram ao Instagram para assinalar o Dia do Pai. A atriz destacou na rede social uma fotografia das sobrinhas com o falecido pai, tendo confessado as saudades que tem do progenitor. "Temos muitas saudades tuas, pai", escreveu junto de uma fotografia antiga. A publicação não passou despercebida aos olhos de vários seguidores que não tardaram a deixar uma carinhosa mensagem na caixa de comentários.