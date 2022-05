O fim de semana de Sofia Ribeiro não podia ter sido mais feliz. A atriz, de 37 anos, viajou com as sobrinhas e com o namorado, José Fernando Maia, até uma herdade no Alentejo.

Por lá, a artista conseguiu recarregar baterias, depois de momentos de contacto com a natureza, conforme mostrou através de uma série de fotografias que partilhou na sua conta de Instagram.

"Viveria aqui... assim", escreveu na legenda da publicação, mostrando-se de bem com a vida.

Veja as imagens na galeria.

