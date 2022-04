Sofia Ribeiro recorreu à sua página de Instagram logo pela manhã deste sábado, 30 de abril, para falar da estreia do programa 'Cabelo Pantene - O Sonho'.

O formato está de volta à TVI e vai começar já este sábado, 30 de abril.

"Bom dia!! É hoje. Logo à noite estarei mais uma edição de 'Cabelo Pantene - O Sonho'. Logo e pela primeira vez, vamos mostrar o casting! Vão poder ver as considerações dos nossos jurados… As reações às mesmas quase nunca esperadas", começou por escrever a atriz e apresentadora do formato.

"Não posso adiantar muito mais. Mas posso dizer que eu estava quase tão nervosa quanto eles e que foi entre lágrimas e gargalhadas que ficamos a conhecer candidatos e concorrentes. Até logo. Não sei se já disse que estreia logo à noite?!…", completou.

