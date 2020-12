Sofia Ribeiro continua a aproveitar ao máximo a sua viagem ao Brasil. A atriz acordou esta terça-feira em Arraial do Cabo e fez questão de registar o momento com uma fotografia onde se mostra ao natural.

"Celulite? Temos! Barriguita? Também! Estrias, cicatrizes e tudo o que é normal ter. A fórmula é como nós nos vemos, não os outros. Como nós nos sentimos! Eu sinto-me bem, livre e feliz", pode ler-se na legenda da imagem, onde o rosto da TVI posa em lingerie.

"Somos muito mais do que os olhos vêm! Este post vai para as muitas miúdas que me escrevem a dizer que gostavam de ter o corpo assim, ou assado. Que se sentem mal por isto ou por aquilo. Aceitem-se miúdas! E sejam felizes na vossa pele. Somos todas únicas e maravilhosas por isso mesmo", termina.

Eis abaixo a publicação:

Leia Também: "Sem querer meter nojo... Dei um mergulho a pensar em vocês"