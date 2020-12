As férias de Sofia Ribeiro estão a agitar o Instagram. A atriz da TVI 'fugiu' para o paraíso e conquistou a atenção dos fãs com sucessivas partilhas de fotografias em cenários de sonho.

No passado domingo, revelou finalmente o destino da viagem - Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro -, o que aguçou ainda mais a curiosidade dos internautas e na manhã de hoje 'espicaçou-os' com mais uma publicação.

"Sem querer meter nojo mas já metendo... Juro que dei um mergulho a pensar em vocês. Juro", escreveu na legenda da nova fotografia, na qual exibe as curvas em biquíni.

Ora veja.

