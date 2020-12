Este ano, Sofia Ribeiro decidiu viver um Natal diferente. Tal como a própria já tinha partilhado com os seus seguidores do Instagram, uma vez que a pandemia 'trocou as voltas' às pessoas, também ela decidiu abraçar a mudança e passar as festividades num lugar diferente.

Desfrutando destas férias há alguns dias ao que tudo indica na companhia dos familiares, só ontem é que a artista decidiu revelar onde é que de facto está.

"Parei para apreciar e agradecer...

Divido com vocês o meu sorriso rasgado!", escreveu na legenda de uma publicação cujo lugar identificado é Rio de Janeiro, Brasil.

Dias de sonhos dos quais Sofia com certeza nunca ir-se-á esquecer...

Leia Também: Num lugar paradisíaco, Sofia Ribeiro deixa mensagem de Natal