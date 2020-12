Estando atualmente de férias num lugar paradisíaco e com muito calor, Sofia Ribeiro fez questão de deixar uma mensagem de Natal dirigida a todos os seus seguidores do Instagram.

"Este ano, já que 2020 nos trocou as voltas, escolhi baralhá-lo também. Porque o Natal não é quando e onde quisermos?", questionou, justificando a sua escolha de viajar nesta época.

"Os presentes estão entregues, os afetos no lugar certo e os abraços, à espera que nos devolvam a liberdade. O meu desejo de Natal é que no ano que vem lá, possamos recuperar tudo isto e a nossa paz. Até lá, longe mas perto. Do lado de dentro!", completa.

Até ao momento, a atriz ainda não revelou o destino que escolheu, mas tem-se revelado bastante feliz com estes dias de descanso.

