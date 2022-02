No Dia Mundial do Cancro, celebrado hoje, 4 de fevereiro, Sofia Ribeiro partilhou na sua conta oficial de Instagram um profundo desabafo que tem como objetivo assinalar a data e propor a todos "repensar".

A atriz, que foi diagnosticada com um cancro da mama, fez quimioterapia, foi operada e conseguiu eliminar o tumor, fala na primeira pessoa sobre aquilo que, na sua opinião, não deve ser dito a quem luta contra o cancro.

"Seria possível por exemplo, pararem de invocar Deus, dizendo que o senhor só dá grandes batalhas a grandes guerreiros?! E os outros, os que não sobrevivem são menos guerreiros? Não fazem claramente a menor ideia do que uma frase destas, ainda que com a melhor das intenções, pode fazer sentir a alguém que está a passar verdadeiramente por um momento difícil na sua vida", defende, explicando que "não é com atitudes e frases deste género que se dá colo, ou que se motiva, ou lá o que for".

"Não, desculpem mas não, não fomos os escolhidos. Não, desculpem mas não! Não somos mais fortes que os outros que não foram escolhidos para ter cancro. Ter cancro não vem por escolha ou merecimento", continua.

"Se é por essa ordem de ideias, então queridos e querido Deus, nós os ex-guerreiros, os atuais e os futuros, não obrigada, não queremos ser guerreiros. Queremos ser apenas meros e comuns mortais sem cancro", diz, terminado com aquela que é a mais importante mensagem de apoio que podemos dar a quem vive uma fase delicada.

"Se não sabes o que dizer, está tudo certo. É compreensível. Não há mal nenhum! Mas então não digas nada. Um 'estou aqui, estando', Um 'força'. Acreditem, vale mais que mil frases feitas, cheias de boas intenções mas desprovidas de realidade/sensibilidade", afiança.

"Cuidem-se, toca mesmo a todos. O meu abraço apertado a quem ainda está no seu processo de cura. Força! Aqui deste lado a torcer por vocês. Ass.: Ex - Guerreira", completa.

Sofia Ribeiro foi diagnosticada com cancro em 2015, um ano depois a atriz respirou de alívio.

