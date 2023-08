"Têm sido dias de muitas mudanças": foi desta forma que Sofia Ribeiro iniciou uma série de vídeos nos quais "partilha" com os seguidores algumas das razões que levaram a que as sobrinhas fossem viver consigo permanentemente, novidade que deu na sua página de Instagram.

"Peço que respeitem e que percebam que é preciso resguardo porque há duas crianças envolvidas", sublinha, notando que fará de tudo para proteger as suas "princesas".

"A vida não é um conto de fadas e há famílias com sérios problemas, com problema disfuncionais, que apesar do amor que têm aos filhos não têm capacidades, nem estrutura, a nível nenhum para cuidar dos seus filhos", explica, afirmando que "sentiu que era preciso agir" depois de uma fase de indecisão.

"As minhas princesas, naturalmente, têm pais, mais família, mas dadas as circunstâncias familiares à volta serem muito frágeis… acho que nem preciso de dizer mais. Depois de bastante tempo de avaliação, de apoio de várias pessoas no sentido de perceber se havia a possibilidade das coisas se recomporem como seria o ideal, compreendemos que não. Olho para estas duas princesas e vejo-me a mim, também eu venho de uma história semelhante", reconhece.

A atriz garante que as meninas concordaram com esta mudança. "Estou muito feliz mas ao mesmo tempo em pânico com tudo o que isto representa. Farei o meu melhor. (...) O objetivo não é afastar as crianças de ninguém, é que elas tenham um lar, referências, raízes, um caminho para andar e serem felizes", completa.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira de férias com Sofia Ribeiro e Bruno Cabrerizo