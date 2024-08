"Há lugares que tocam o coração". Foi assim que Sofia Ribeiro começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde fala dos dias de descanso pelo Alentejo.

"Este, faz tempo que é dos mais especiais do meu. Adoraria ter mais vocabulário para descrever a beleza deste sítio… Não tenho! Mas tenho vontade dividir o meu encanto, a paz que se vive aqui, a energia vibrante ao mesmo tempo apaziguadora e relaxante, que chega com a força da natureza que abraça", desabafou.

"Este sítio é único, é daqueles que nos faz fazer as pazes com o mundo! É rico em pormenores e simples na essência. Luxuoso de pessoas de sorriso rasgado e honesto", acrescentou. Veja as imagens na galeria.

