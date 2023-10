Sofia Ribeiro passou a meia-noite do seu aniversário no palco do Coliseu dos Recreios, a entregar um dos Globos de Ouro, mas horas depois seguiu para a praia, para celebrar junto de alguns amigos.

A atriz escolheu festejar na Praia da Cabana do Pescado, na Costa da Caparica, e nas redes sociais já é possível saber quem não quis faltar à festa.

Cristina Ferreira, que também ontem à noite conduziu uma gala, mas na TVI, foi uma das convidadas, bem como FF, Lurdes Guerreiro e Rubén Correia.

Ora veja:



© Instagram/Cristina Ferreira

