O outono já chegou, mas este fim de semana as temperaturas continuam a ser de verão, desafiando os portugueses a aproveitarem o sol.

Cristina Ferreira não é exceção e usou as redes sociais para mostrar uma fotografia na qual aparece com um visual confortável, composto por T-shirt e calções pretos e ténis, sentada numa rocha na Praia do Sul, na Ericeira.

De óculos de sol e sem maquilhagem, a apresentadora aproveita as altas temperaturas. "Que dia espetacular", escreveu, na legenda da fotografia.

