Foi há precisamente 12 anos que Francisco Nicholson e Magda Cardoso casaram pela igreja, 20 anos depois de terem dado o nó pelo civil. Momento que a filha do falecido ator, Sofia Nicholson, fez questão de recordar junto dos seguidores da sua página de Instagram.

"Há 12 anos casaram pela igreja! Quase 20 anos depois do casamento civil. Avisaram-nos uma semana antes!! Queriam casar muitas vezes! No Brasil, na Índia... O meu pai adorava a ideia de casar várias vezes com a mesma mulher! Eles namoravam muito, mimavam-se muito, riam muito, tudo muito! O amor incondicional que nutriam pelo outro era admirável. Hoje é o dia deles, do Môle dela, e da Môle dele", escreveu na legenda da imagem que marca este momento especial.

Por sua vez, José Raposo também quis destacar a partilha da colega e amiga Sofia Nicholson, e escreveu: "O Francisco Nicholson e Magda Cardoso casaram-se há 12 anos, 20 anos depois de se terem casado pelo civil. A Sofia Nicholson publicou esta foto onde está ela e os irmãos a testemunharem o momento. Eu fui testemunha deste grande amor, pois eles 'pariram-me' como ator! Comecei, através de uma audição, no Teatro Ádóque, do qual o Chico e a Magda eram co-fundadores. E desde aí viajei com eles por vários espectáculos... e pela vida! Fizemos uma grande amizade! O Chico deixou-nos há quatro anos, e se as saudades são muitas, a saudade da Magda sei ser eterna! Beijos minha querida Sofia, e um beijo enorme minha amiga do coração Magda".

