Sofia Grillo foi uma das convidadas do 'Dois às 10' desta terça-feira. Na companhia do restante elenco do telefilme 'A Consoada', a atriz falou dos seus planos para a consoada.

"Passo em casa do meu avô que já não é vivo, mas a casa está lá, vamos para lá. É aqui [na zona de Lisboa]. Somos cinquenta", contou.

"Cinquenta? Meu Deus", disse Maria Botelho Moniz, sem conseguir esconder o espanto.

Nesta emissão do programa matutino da TVI, foram também convidadas as gémeas Joana e Mariana Mortágua, deputadas do Bloco de Esquerda, que também falaram das suas tradições natalícias.

