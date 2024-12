Maria Botelho Moniz presenteou os seguidores do Instagram na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro, com fotografias encantadoras do filho, o bebé Vicente.

"Desafio do mês: tentar que os presentes cheguem intactos ao Natal", declarou na legenda de um conjunto de fotografias nas quais o bebé, de um ano, surge junto da árvore de Natal lá de casa.

"Bebé mais lindo", "tão fofinho", "que boneco" ou "maravilhoso", reagiram os fãs da apresentadora ao depararem-se com as imagens, disponíveis na galeria.