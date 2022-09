Sofia Grillo contou aos seguidores que a filha esteve com o Papa Francisco no passado mês de agosto.

Um momento único que a atriz não deixou passar em branco, tendo destacado: "Tenho a certeza que nunca se irá esquecer deste momento único e tão abençoado. Uma sortuda, esta miúda".

Na legenda da fotografia que mostra a filha, Sofia, com o Papa, a atriz relatou ainda: "Quando a fui buscar ao aeroporto vinda do Vaticano, perguntei-lhe: 'e então, do que é que falaste com o Papa?'". E a filha respondeu "muito convicta": "'Isso fica entre mim e o Papa'".

"E vai ficar mesmo. E ainda bem", rematou a atriz.

