"Minha doce menina. A minha irmã é uma força da natureza. Em tantos sentidos! Mulher poderosa, mãe guerreira, filha atenciosa, irmã cúmplice de todas as horas". Foi a elogiar a familiar que Sofia Cerveira começou por descrever a imagem que publicou no Instagram.

A apresentadora surpreendeu os fãs com uma imagem em que aparece ao lado da irmã, falando da sua relação com a mesma.

"Sempre fomos assim... muito unidas, desde pequeninas. Uma não vive sem a outra (e sem o nosso mano Rod). O que a gente se diverte as duas!!! Mas os momentos de silêncio são, também, tão agradavelmente vividos. Com um olhar denunciamos o pensamento uma da outra", contou.

"Apesar de sermos tão diferentes na maneira de ser, completamo-nos imensamente. E não há dia em que não agradeça tê-la como minha irmã. Para além de que me deu as sobrinhas mais amorosas que alguma vez podia desejar! Todos os dias me dá provas do seu amor. Faz tudo por mim. Só porque te amo e porque sou tão feliz ao teu lado e grata por tudo o que diariamente me dás, querida Maria", completou.

Na caixa de comentários, os seguidores começaram desde logo a destacar as semelhanças físicas. "Tão parecidas", comentou Lara Afonso. "Iguais", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

