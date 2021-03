Um dia depois da morte da tia-avó, a atriz Isabel Rosado, Sofia Cerveira recorreu ao Instagram para agradecer todo o carinho que recebeu.

"Hoje não estou com este sorriso, nem com esta disposição... e o coração está como está. Mas se há algo que as redes sociais trazem é o conforto e o carinho de quem nos acompanha. Obrigada!!!!! Sou-vos grata por todas as palavras para acalmar o meu coração", começou por escrever na legenda de uma fotografia que publicou na rede social, esta sexta-feira, 5 de março.

Uma publicação que serviu também para lembrar os seguidores do "novo episódio do 'Casa Nova, Vida Nova'" transmitido às 21.10h na SIC Mulher. "Um abraço", rematou.

