Horas depois de ter sido noticiada a morte da atriz Isabel Rosado, viúva do ator Joaquim Rosa, Sofia Cerveira recorreu à sua página de Instagram para se despedir publicamente da familiar.

"Minha tia-avó mais querida, meu anjinho da guarda. Agora está, finalmente, com o seu querido marido, o meu tio Joaquim Rosa. E vai poder matar as saudades todas do seu sobrinho Raul, meu pai. Ambos estarão de braços abertos, cheios de luz para si, meu Amor", começou por escrever a apresentadora da SIC na legenda de algumas imagens onde aparece junto de Isabel Rosado.

De seguida, Sofia lamentou o facto de ter visto a tia pessoalmente pela última vez há um ano, por causa da pandemia. "As saudades e um aperto constante. A tia sempre na minha cabeça e no meu o coração. Tinha esperança de a rever em breve, mas este maldito vírus entrou na Casa do Artista e levou-a a passar as últimas semanas no Hospital de Santa Maria a quem agradeço, desde já, muito profundamente, todo o cuidado, dedicação, profissionalismo e amor com que acompanharam a minha tia Isabel Queiroz Rosado, para muitos, tia Lili", acrescentou.

"Sei que até ao último minuto tudo fizeram por este ser tão maravilhoso que Deus me deu e que tanto fez por mim. Em nome da família, o nosso mais sincero obrigada", disse, referindo-se ainda aos profissionais de saúde que acompanharam a sua tia.

"Querida Tia Lili, se me ouve, saiba que jamais esquecerei o que vivemos, meu anjinho. Abrace o meu paizinho e o tio por mim. Que seja um caminho repleto de luz e no amor do Pai do Céu. Olhem por nós. Bem precisamos", rematou.

Recorde-se que o pai de Sofia Cerveira morreu no ano passado, vítima de cancro.

Leia Também: Maria José Valério: Cerimónias fúnebres realizam-se no sábado em Cascais