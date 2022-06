Depois de ter celebrado o 34.º aniversário em Formentera na quarta-feira, 22 de junho, Sofia Arruda voltou ao trabalho e recebeu uma surpresa especial.

A atriz foi surpreendida pelos colegas do programa 'Look@Me', da SIC, como mostrou nas stories da sua página de Instagram.

"Do barco direta para a festa surpresa no estúdio do 'Look@Me'", disse num vídeo onde os colegas cantam os parabéns à artista nos bastidores do programa. Veja na galeria.

