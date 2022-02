Ivo Lucas foi desmascarado. Este sábado, 19 de fevereiro, foi revelado que o ator e cantor era quem se escondia atrás do fato Viking do programa 'A Máscara', da SIC. Na última atuação, o artista cantou 'My Heart Will Go On', um momento que não tardou a estar em destaque nas redes sociais.

Foram várias as reações à interpretação de Ivo Lucas, entre elas destaca-se a de Sofia Arruda, que ficou muito emocionada.

A atriz gravou um vídeo onde aparece a ver a atuação de Ivo Lucas, muito emocionada, e disse: "Levaste o país às lágrimas com a tua voz". Veja o vídeo na galeria.

© Instagram_sofiaarrudagram

