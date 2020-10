Esta sexta-feira, Sofia Arruda fez uso das redes sociais para 'abrir portas' de sua casa e deu a conhecer alguns detalhes do quarto do filho, Xavier, agora adaptados à fase mais "crescida" do menino de um ano.

"Quando nos mudarmos, este quarto não vai durar nem 3 minutos assim arrumado ( ainda não está terminado, mas já adoro). Gostam do quarto de 'crescido' do Xavier?", escreveu na legenda da publicação.

De referir que Sofia Arruda e o marido, David Amaro, estão a preparar a mudança para a casa que compraram em janeiro deste ano, que está em fase de obras e remodelações.

