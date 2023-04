Sofia Arruda viveu esta sexta-feira, 28 de abril, momentos de grande felicidade e descontração em família. A atriz almoçou com a mãe e com a irmã, tal como mostrou através do Instagram.

Ainda na mesma rede social, Sofia divulgou uma rara fotografia na qual posa com a mana mais nova - Mafalda Arruda.

"A melhor crew do mundo", pode ler-se na legenda do registo, que revela a enorme cumplicidade entre as duas.

