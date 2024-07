Lady Kitty Spencer foi mãe pela primeira vez este ano, tendo dado a novidade no Dia da Mãe, em maio. A menina, note-se, é fruto do seu casamento com Michael Lewis, de 65 anos.

Sempre muito reservada quanto à sua vida pessoal, Lady Kitty decidiu abrir uma exceção ao revelar o nome da filha através de uma partilha no Instagram.

"A Athena a ver o mundo a passar", afirmou.

Recorde-se que a sobrinha da princesa Diana e Michael deram o nó numa romântica cerimónia em Itália, em 2021. Os dois mantinham uma relação desde 2018.

