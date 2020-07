Joana Diniz continua a 'presentear' os fãs com imagens que destacam o crescimento da filha, a pequena Valentina. Ainda esta esta quinta-feira, a mãe 'babada' publicou um novo vídeo amoroso da menina, tendo afirmando: "Sinto que estou a fazer um bom trabalho enquanto mãe".

"Com 11 meses, cheia de sono consegue saber onde é a cabeça. Sinto que estou a fazer um bom trabalho enquanto mãe. Na luta do desenvolvimento de um 'para sempre prematuro'", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

Imagens que despertaram logo a atenção de muitas seguidoras. "Linda de morrer" ou "que fofura", são algumas das reações que se pode ler na caixa de comentários.

