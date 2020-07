Esta quarta-feira, dia 1, Joana Diniz usou a sua conta de Instagram para partilhar imagens muito ternurentas da sua filha, a pequena Valentina.

"Os 11 meses mais preciosos da minha vida. Abençoada mãe que faz uma filha destas não acham?", começa por dizer em tom de brincadeira.

"Não me venham cá agora perguntar qual o truque para se fazer filhos bonitos porque esse saiu me bem caro", completou, em tom de ironia, recordando os desentendimentos que teve com o pai da filha, o treinador Igor Sanchez.

