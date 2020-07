Joana Diniz aproveitou o cair da noite para partilhar com os seus seguidores uma fotografia reveladora do quanto é uma mulher confiante com as suas curvas.

A acompanhar a ousada fotografia onde surge em lingerie, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, acrescentou um desabafo onde descreve a sua essência.

"Muitas vezes antagónica de mim mesma, muitas vezes a pessoa mais forte do mundo outras a mais frágil. Umas vezes mulher independente e resolvida, outras vezes dependente e indecisa [...] Consigo ser tudo ou nada, mas sempre fui ou tudo ou nada... Na escola a minha mãe sempre ouviu 'ela ou faz muito bem ou não faz'... E não me quero afastar disso, nem consigo... Quando se perde INTENSIDADE perde-se vida", declara.

