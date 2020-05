A vida amorosa de Hélder e a sua relação com as mulheres suscitou grande interesse aos restantes concorrentes do 'Big Brother'. Depois de Daniel Guerreiro o questionar sobre o que mais gosta no sexo feminino foi Pedro Soá quem quis matar a sua curiosidade.

Sendo que o instrutor de fitness é dono de uma baixa estatura, o colega quis saber se este se "sente intimidado por mulheres mais inteligentes e altas".

Sem hesitar, Hélder, de 39 anos, afirmou com sinceridade: "Sinto-me um bocadinho mal quando a mulher é mais alta do que eu. Sinto que quase que parece que ela é minha mãe. Para mim diz muito. Já a idade não me diz nada porque considero que sou novo. Olho ao espelho e vejo que sou bem parecido. Sou um homem bonito".

