O primeiro aniversário do filho de Harry e Meghan Markle foi celebrado com recurso às novas tecnologias. Conforme adianta a revista People, os duques de Sussex decidiram comemorar a data na sua casa em Los Angeles fazendo um bolo e ainda uma série de videochamadas com os entes queridos.

"Estão a celebrar como uma família, focados no Archie e em manterem-se juntos", afirmou uma fonte à publicação. "Esteve um dia maravilhoso, por isso talvez foram brincar com os cães", acrescentou, referindo-se aos animais de estimação da duquesa de Sussex.

Recorde-se que ontem, a propósito do aniversário, foi ainda partilhado um vídeo de Meghan a ler uma história ao filho.

