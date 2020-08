Simon Cowell foi submetido a uma cirurgia na noite deste sábado, dia 8, na sequência de um acidente de bicicleta elétrica que resultou numa fratura da coluna.

Representantes do jurado do 'Factor X' explicaram à revista People que este estava na sua casa em Malibu, EUA, a testar a nova bicicleta com a família quando se deu o desastre.

Sabe-se que Simon Cowell está "bem, sob observação e entregue às melhores mãos".

Vale referir que o britânico, de 60 anos, tem passado o período de quarentena nos Estados Unidos com a mulher, Laura Silverman, o filho de ambos, Eric, de seis anos, e o filho mais velho de Laura, Adam, de 14 anos, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Simon Cowell presta tributo a Regis Philbin. "Era tão divertido"