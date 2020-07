Simon Cowell homenageou o apresentador Regis Philbin, que morreu no final da semana passada.

O produtor e jurado de programas de talentos recordou o icónico apresentador como um verdadeiro "cavalheiro". "Fora ou nas câmaras, ele fazia com que te sentisses bem-vindo. Era tão divertido e profissional", partilhou em conversa com a revista People.

Cowell criou e produziu a primeira temporada do programa 'America's Got Talent', em 2006, anos antes de se tornar jurado, em 2016. Philbin fazia parte da primeira temporada do formato, momento que Simon recordou com carinho.

"Quando tivemos a oportunidade de trabalhar com ele quando lançamos o 'America's Got Talent', ele foi um grande motivo pelo qual conseguimos arrancar com o programa. O facto de ele ter arriscado algo novo, vou sempre lembrar o que ele fez por nós", destacou, agradecendo todos os esforços que o apresentador fez na altura para fazer parte do programa.

"Quando recebi a notícia, fiquei muito, muito triste porque tenho muitas lembranças felizes de trabalhar com ele e tenho muito a agradecer", rematou.

