Simon Cowell e a namorada, Lauren Silverman, já escolheram a data e o local para o casamento, revela a revista OK!.

O jurado do 'Britain's Got Talent' e a companheira estão a planear casarem-se no Reino Unido em setembro deste ano.

O casal, que tem em comum um filho, Eric, de oito anos, quer organizar a festa na nova casa de ambos, em Cotswolds.

"Eles estão a tentar fazer o casamento em setembro, mas dependerá se a Lauren terá a nova casa em Cotswolds concluída a tempo - já que é onde ela quer realizar o casamento", contou uma fonte em declarações à revista.

A companheira de Simon Cowell tem a seu cargo a missão de ter a casa pronta, já que ela está atualmente em Londres e o empresário em Los Angeles.

A mesma fonte dá ainda conta de que se, por algum motivo, o local não estiver totalmente concluído o casamento poderá ser adiado mais uns meses.