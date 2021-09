Esta quinta-feira, 16 de setembro, é dia de festa em casa de Simão Sabrosa. Martim Sabrosa, filho do antigo jogador de futebol, atinge a maioridade.

A data foi destacada nas redes sociais com uma carinhosa mensagem do pai babado que acompanha algumas memórias fotográficas de ambos.

"Feliz aniversário filho, Tim. 18, que tenhas um dia maravilhoso. Não te esqueças que te amamos muito, continua assim e nunca mudes. Tenho muito orgulho no homem que te tornaste, nunca mudes", lê-se.

Martim, recorde-se, nasceu do antigo relacionamento de Simão Sabrosa com Filipa Valente. O ex-casal teve ainda uma menina, Mariana, de 20 anos. Atualmente, está numa relação com Vanessa Rebelo, de quem tem um filho, Simão, de sete anos.

