Patrícia Candoso decidiu usar o seu blog - 'Quero a Minha Mãe' - para pela primeira vez abrir o seu coração e falar sobre uma tema delicado que tem nos últimos tempos afetado a sua relação com o espelho e, em particular, com os outros.

"Sim já sei... estou muito magra", este é título de um texto emotivo onde a atriz se revela cansada dos comentários negativos que tem recebido pelo facto de ter perdido peso nos últimos tempos.

“Não consigo perceber qual é a fronteira, para a falta de respeito ou excesso de confiança que se tem, para toda e qualquer pessoa achar que pode comentar a magreza de alguém”, começa por escrever, mostrando-se indignada como comentário como: “‘estás tão magra Patrícia’”. “Isto num registo de voz em tom de pena... Por amor de Deus, há que ter o mínimo de educação”, afirma, explicando que sempre foi uma pessoa magra.

“(…) Não me lembro (a não ser durante a gravidez) em toda a minha vida, de ter visto a balança acima dos 54 quilos”, conta.

“Sinto mais confortável comigo mesma, em que as minhas próprias roupas me vestem melhor são os 52,5kg. Pois bem neste momento estou com 50,8kg e confesso que há uns largos meses, depois de deixar de amamentar baixei para os 49kg”, confessa, garantindo que se alimenta de forma saudável, comendo de tudo e deixando de lado qualquer tipo de dietas.

Como as principais causas para a sua perda de peso, Patrícia aponta o seu metabolismo muito acelerado, o cansaço e o stress.

Por fim, esta volta a deixar o recado a todos os que até aqui a têm incomodado com comentários sobre o seu corpo: “E por favor, se não é educado chamar gorda a ninguém, chamar magra também não é. Principalmente, quando é feito num tom de pena, como se a pessoa estivesse anémica, ou a adivinhar uma doença devido à ‘extrema magreza’”, completou.

